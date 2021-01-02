На сайте Воронежского областного суда сообщили о смерти их бывшего коллеги. На 75-м году жизни умер Виктор Хорошепцев.Виктор Захарович родился 28 августа 1946 года тогда еще в селе Богучар Богучарского района Воронежской области. Свою юридическую карьеру начал в 1976 году народным судьей Лискинского районного суда. С 1982 года по 1984 год – работал в Юго-Восточной транспортной прокуратуре.С 1984 года по 2006 год – судья уголовной коллегии Воронежского областного суда, у Виктора Захаровича был первый квалификационный класс.Работники Воронежского областного суда выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.