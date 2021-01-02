пятницу, 1 января, со 100-летним юбилеем ветерана войны Зою Савченко поздравила заместитель главы управы Ленинского района по социальным вопросам Евгения Демченко. Зое Васильевне она передала цветы и подарок.За плечами у Зои Васильевны Савченко очень интересная жизнь. Родилась она 1 января 2021 года - еще на заре советской власти - в городе Коломне. Выбрала тогда еще молоденькая девушка Зоя нелегкую, но интересную профессию химика. По специальности работала и в войну. Числясь в действующей армии, служила на подмосковном полигоне, где изготавливали порох. Там она занималась анализом физико-химических свойств боеприпасов. То есть, по сути, проверяла их качество.В 1943 году Зоя Савченко после демобилизации вернулась в Коломну, работала в лаборатории военного госпиталя. Тогда же восстановилась на учебе в Московском педагогическом институте.В 1945 году по окончании вуза по распределению уехала в Литву. В этой прибалтийской (тогда еще союзной) республике трудилась преподавателем химии в местной гимназии.В 1947 году после замужества переехала с мужем-офицером на Камчатку, потом в 1948-м – в Биробиджан, в 1950-м – в Ульяновск.С 1952 года Зоя Васильевна живет в Воронеже, где более 18 лет работала учителем химии.У Зои Васильевны большая семья трое детей, трое внуков и пять правнуков. Сейчас она живет с дочерью. Ее сын – офицер Российской Армии, до сих пор служит в ее рядах в Санкт-Петербурге.