В парке \\"Дельфин\\" Железнодорожного района появились снежные скульптуры симпатичных морских обитателей, давших имя этому парку отдыха. Местные жители отметили их редкую красоту. Жаль даже, что весной или во время сильной оттепели они растают. Пока же прогноз погоды говорит, что дельфинами еще можно будет полюбоваться, как минимум, до 6 января.Кстати, не так давно стало известно, что реконструкция парка \\"Дельфин\\" продлится до апреля 2022 года. Там появятся места для знакомств людей в возрасте, для детского отдыха и обучения ребятишек правилам дорожного движения, а также водопады, сад камней и карусели. Большую часть новых объектов хотят открыть для посетителей уже к лету 2021-го.Возвращаясь к мастерам снежных скульптур, стоит отметить, что не меньшее мастерство они показали в Ленинском районе. Недалеко от дома № 78 по улице Матросова появились сказочно красивые фигуры средневекового замка и символов года - быков.