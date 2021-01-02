В Ленинском районном суде продлили срок ареста 16-летнему подростку, которого обвиняют в убийстве 9-летней девочки. Теперь он пробудет в СИЗО до 27 февраля включительно.Напомним, 27 мая в селе 2-е Никольское Бобровского района пропала девочка. Родители оставили 9-летнюю дочку под присмотром старших детей (всего их в семье шестеро) и уехали, по их версии, на рыбалку. Сначала они думали, что ребенок у бабушки на соседней улице. А когда выяснили, что ее там нет, начали искать девочку. Подключились и другие односельчане. В том числе и 16-летний подросток, поведение которого вызвало подозрение у стражей порядка. С ним поговорили, и школьник \\"раскололся\\". Признался, что пытался надругаться над ребенком, а когда девочка стала отбиваться и попыталась убежать, задушил ее. А потом показал сундук в заброшенном доме, где спрятал тело. Надо сказать, что несовершеннолетний убийца воспитывался в неблагополучной семье: мать и отец были лишены родительских прав, его опекуном была старшая сестра.По п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ \\"Убийство малолетнего\\" подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Это максимум для несовершеннолетнего. Если бы ему было 18, могли бы дать и пожизненный срок.Надо сказать, что наше законодательство как-то слишком мягко относится к малолетним убийцам. Например, 15 апреля 2013 года в селе Лосево Павловского района 14-летнюю девочку задушил ее одноклассник и спрятал тело в болотистой местности у реки. Потом он тоже принимал участие в поисках и даже пытался свалить вину на 21-летнего парня - якобы он слышал, что девочка шла к нему на свидание. Подростка направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, и всего через два года он вышел на свободу.