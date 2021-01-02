В воронежском детском саду № 58 близок к развязке конфликт, к которому привел инцидент, случившийся еще 18 ноября 2020 года.Началось все с того, что пятилетний мальчик, вернувшись домой, пожаловался маме, что женщина, преподающая рисование, дала ему подзатыльник, выбила из рук кисточку и назвала его уши «варениками». Разъяренная мама пошла разбираться в причинах такого вопиющего поведения педагога в детсад. Воспитательница вроде бы признала свою вину и извинилась. Но мама была настроена решительно и обратилась в правоохранительные органы.В полиции отказали в возбуждении уголовного дела, - у мальчика не обнаружили никаких травм. Родители ребенка на этом не остановились, они намерены добиваться справедливости в прокуратуре.А в детсаде, где так и не решились уволить преподавателя с такими «оригинальными» педагогическими приемами, все-таки решили ограничить до минимума ее общение с обиженным мальчиком. И отстранили ее от преподавания в группе, где он занимается. Таким образом, ее перевели на 0,75 ставки. Очевидно, что характер ее ангельским от этого не станет. А значит, дети в других группах могут ожидать новых подзатыльников?