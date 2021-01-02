В Воронежском гидрометцентре конкретизировали прогноз о том, когда закончатся дневные оттепели, и они уступят место легкому морозцу. Напомним, ранее синоптики говорили о том, что температура выше нуля продлится недолго. Теперь они свои слова подтвердили.Атмосферный фронт, вызывающий слякоть, окончательно уйдет в начале следующей недели. И столбик термометра опустится ниже нуля уже не только ночью, но и днем.Что касается ближайших суток, то в воскресенье, 3 января, ночь будет облачной при -2 градусах. Днем температура повысится до нуля, осадков также не обещают.В ночь на понедельник, 4 января, снова будет пасмурно, при этом похолоднее, чем сутки назад, - -4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до -2. И снова метеорологи прогнозируют облачную погоду.Ночью во вторник, 5 января, временами сквозь тучи можно будет увидеть луну, снова будет -4. Днем при -2 градусах солнце временами порадует нас своим светом, но потом снова скроется за облака.В ночь на среду, 6 января, вместо юго-восточного ветра подует южный, который принесет с собой -5 градусов и легкий снег. Он не прекратится и днем. При этом потеплеет до -2.