В группе воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 ВКонтакте появилось фото четырех врачей в \\"ковидной\\" спецодежде. На нем они приветственно машут руками. Фото сопровождает текст:С Новым Годом вас поздравляют и передают привет медики отделения Covid 7, которым пока было не до праздников!В этом утверждении не приходится сомневаться, ознакомившись с последней статистикой по заболеваниям коронавирусом. Заражение за сутки диагностировали у 391 человека, при этом выздоровели всего 88.Напомним, креативно подошли к поздравлению с Новым годом в региональном ГУ МЧС. Спасатели выложили его текст из красных шлангов пожарных машин.