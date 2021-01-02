Старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин рассказал о встрече с волком. После массовой охоты и исстребления эти хищники стали очень осторожными. И встреч с человеком стараются избегать. Обычно они попадают только в поле зрения фотоловушек. Но не на этот раз.- Встретив свежие следы волков на лесной просеке, я занялся обычным делом. Отпечатки на снегу надо измерить, отметить координаты, определить количество прошедших зверей, - поделился Александр Мишин. - А в это время другой волк чуть поодаль тоже вышел на просеку. И изучал, кто прошел здесь до него и кто это еще интересуется следами. Затем он спокойно скрылся вдали.