Федеральный опершаб выложил статистические данные по заболеваниям коронавирусом на утро субботы, 2 января.По-прежнему число заболевших в Воронежской области за сутки приближается к отметке в 400 человек, но пока ее не превышает. На этот раз заразился 391 наш земляк (на семь человек больше, чем 31 декабря). Наш регион по этому показателю занимает седьмое место среди худших в России. Всего с момента начала эпидемии в Воронежской области COVID-19 подхватили 46 980 человек.Выздоровевших за прошедшие сутки значительно меньше - всего 88 человек (для сравнения, на утро 1 января сообщали о 362). Это лишь 47 место среди регионов России. Коронавирус победили 44 056 жителей Воронежской области.Самый спорный показатель - количество умерших. Федеральный и региональный оперативные штабы так и не могут договориться, как их считать. На этот раз на уровне общероссийском полагают, что в Воронежской области за сутки умерли 8 человек. И это 16 место среди худших регионов России. Скорее всего, у регионального оперштаба цифры будут другими.Напомним, в Воронежской области действует обязательная самоизоляция для жителей региона 65 лет и старше. Пожилым людям настоятельно рекомендуют оставаться дома. Беременным только советуют не выходить на улицу. В нашем регионе отменены все массовые новогодние праздники. Школьники находятся на каникулах, а студенты вузов уже давно занимаются на \\"дистанте\\" (сейчас, понятное дело, и они отдыхают).