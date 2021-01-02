В региональном ГУ МЧС творчески подошли к задаче поздравить всех жителей Воронежской области. Они не придумывали пафосных речей, не пели песенки, не надевали на себя костюмы ростовых кукол. Просто выложили из своих орудий производства - красных шлангов - надпись \\"С новым 2021 годом!!!\\". И разместили фото этого креатива в своем Инстаграме.В одном из откликов сотрудникам МЧС пожелали быть всегда в гараже. Увы, новогодние праздники не принесли спасателям покоя. 1 января в 7.43 пришлось выезжать на пожар в поселке Мичуринский Эртильского района. Там после тушения огня в сгоревшей квартире обнаружили тело 72-летней женщины. А в Богучаре на улице Кузнецкой на пожаре, случившемся в шесть утра, получил ожоги кистей рук 60-летний мужчина. Закончился первый день года вызовом около девяти часов вечера на огненное ЧП в Новоусманском районе. Там в садоводческом товарищетстве \\"Весна\\" сгорел дачный дом, при этом пострадал человек.