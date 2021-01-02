В субботу, 2 января, около 2.40 патрульный экипаж ГИБДД - лейтенанты Н.А. Власов и К.В. Голомедов - заметили у дома № 10 на улице Пушкинской пожилую женщину без верхней одежды. К тому времени на улице был мороз - -2 градуса и шел дождь со снегом.Полицейские остановили машину и проводили пенсионерку в салон. Стражи порядка начали ее распрашивать. Но женщина вспомнила только то, что на несколько минут вышла из дома. А где ее квартира, сказать не смогла. Зато назвала свои имя, фамилию и дату рождения. Проверив базу данных, гаишники выяснили, что пенсионерка живет в одном из домов на улице Свободы.Инспекторы ГИБДД отвезли пожилую женщину домой. Там ее встретил сын. Мужчина сказал, что спал в тот момент, когда мать вышла из квартиры. Полицейские убедились, что с пенсионеркой все нормально, и поехали дежурить дальше.