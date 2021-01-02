В пятницу, 1 января, около девяти часов вечера в садоводческом товариществе \\"Весна\\" Новоусманского района загорелась дача.- О пожаре дежурному сообщили в 21.11. На место ЧП отправили два отделения, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Всего с огнем боролись семь наших специалистов, были задействованы две пожарные машины. Последние очаги пламени потушили в 21.56. Однако к тому времени огонь уничтожил весь дачный дом 5х7 метров. По оперативной информации, на пожаре есть пострадавший. Причину ЧП еще предстоит установить.