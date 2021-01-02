Один из воронежских ученых накануне Нового года удостоился высокой государственной награды. Президент России Владимир Путин 28 декабря 2020 года подписал Указ, по которому несколько научных специалистов, в том числе профессор воронежского аграрного университета, доктор экономических наук Константин Терновых, получили орден «За заслуги перед Отечеством II степени».В вузе отметили, что награду Константин Семенович получил за заслуги в научно-технической деятельности, успешную преподавательскую деятельность и в целом многолетнюю добросовестную работу. Также в аграрном университете отметили личные качества Терновых. С одной стороны, он - требовательный и принципиальный руководитель, с другой - человек чуткий и внимательный.