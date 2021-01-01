Накануне Нового года в краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) стартовала выставка «Природные лекари Черноземья». Экспозиция-гербарий знакомит посетителей с внешним видом, морфологическими особенностями и экологией лекарственных растений Центрально-Черноземного региона, их лекарственными свойствами, методикой заготовки и применением в современной фармакологии.Воронежская область богата своими растительными ресурсами. Множество дикорастущих растений содержит биологически активные вещества и обладает целебными свойствами. Некоторые из них широко используются в медицине, применение других ограничено из-за их редкости или недостаточной изученности.Кроме того, выставка обращает внимание на проблему охраны живой природы и недопустимость неконтролируемого сбора дикорастущих растений.Гербарные образцы лекарственных растений подготовили при участии кафедры ботаники и микологии Воронежского госуниверситета и факультета агрономии, агрохимии и экологии Воронежского аграрного университета.Выставка представляет также макроснимки растений в природной среде, образцы лекарственного сырья и фармацевтические препараты на основе этих растений.