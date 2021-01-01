5 января - день памяти известного воронежского писателя Андрея Платонова. К этой дате литературный музей имени Никитина подготовил тематическую видеопрограмму. Проект расскажет о письмах вдовы писателя Марии Платоновой, адресованных сотруднице дома-музея Никитина Анне Колесниковой. Переписка относится к 1962-1963 годам, когда имя Платонова только начинало возвращаться в Воронеж через публикации его произведений, телепередачи и музейные мероприятия. Колесникова прилагала немалые усилия для создания фонда, посвященного знаменитому писателю, вовлекая в орбиту поиска книг, фотографий, документов Андрея Платонова разных людей.Съемка программы проходила в экспозиционном зале «Андрей Платонов», ставшем результатом воплощения идей вдовы писателя и сотрудников музея по увековечиванию памяти Андрея Платонова на его родине в Воронеже.Программу можно будет посмотреть на сайте музея с 5 января в видеоразделе.