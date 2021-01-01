Воронежский Котенок с улицы Лизюкова не смог выйти в финал конкурса самых необычных скульптур России. Наша достопримечательность заняла только второе место в десятом отборочном туре всероссийского конкурса, устроенного порталом Туту.ру. Нашего Василии в голосовании опередил памятник первокласснику в Ростове-на-Дону (именно он сразится с другими девятью финалистами в решающем раунде).Тем не менее, каждому из участников конкурса, в том числе и Котенку с улицы Лизюкова, создали виртуальную 3D-модель, которые соберут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России».