В первых числах января начинают работать подразделения литературного музея. 3 января Дом Тюриных (ул. Никитинская, 22) приглашает детвору на напольную игру-викторину «Матушка Гусыня».А 5 января в Доме Тюриных пройдет новогодняя игра «Братья-месяцы» с кинопоказом. Ко Дню детского кино.6 января ребят приглашают на новогодний детектив «Исчезновение двенадцати месяцев».Запланировал мероприятия и музей-квартира Марии Мордасовой. 5, 6, 8, 9 января здесь можно посетить экскурсию «Народная из народа».5, 6, 8, 9 января в 12.00 и 15.00 запланирована экскурсия «От Парижа до Находки» - о гастрольной жизни певицы Марии Мордасовой и ее мужа Ивана Руденко.