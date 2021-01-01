Краеведческий музей приглашает воронежцев на новую выставку. Проект «Охотничье, гражданское, национальное оружие России и зарубежных стран XVIII - середины XX вв.» посвящен истории развития огнестрельного охотничьего оружия. Музей представил более 50 образцов российского и зарубежного производства, из своего собрания.- На выставке можно увидеть различные типы огнестрельного оружия, связанные со спецификой ведения охоты, - штуцеры, дробовики, ружья со стволами различного калибра «бюксфлинте». Поскольку на охоте было востребовано точное и надежное оружие, то в конце XIX века наиболее ходовыми образцами охотничьего оружия становятся армейские системы, переделанные в охотничьи ружья. Это, например, винтовки систем Крнка и Бердан, - отметили в музее. - В сфере охотничьего оружия проявили себя и известные оружейные фирмы и конструкторы. Любой охотник всегда хотел иметь в руках надежную и скорострельную винтовку систем Дарна, Лефоше, Винчестера, они тоже представлены на выставке. Образцы украшенного и мемориального охотничьего огнестрельного оружия дополняют основные разделы выставки.На выставке есть разделы, посвященные оружию Кавказа и национальному оружию Средней Азии, Китая, Юго-Восточной Азии, Аравии, использовавшемуся не только на охоте, но и во время войны. Также можно посмотреть оружие гражданского назначения России и Западной Европы XIX века - дуэльные наборы, оружие для «целевой» тренировочной стрельбы, комбинированное оружие, оружие для ношения при мундирном платье.