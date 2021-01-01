Известный скрипач Никита Борисоглебский перед Новым годом снова посетил Воронеж. Осенью он выступал на десятом Платоновфесте, а в конце декабря уже приехал в рамках проекта Минкульта «Всероссийские филармонические сезоны».Молодой, но уже известный во всем мире музыкант, лауреат международных конкурсов, впитавший лучшие традиции русской скрипичной школы у легендарного Эдуарда Грача, исполнил концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна вместе с коллективом ВКЗ.- Я никогда не забуду нашу первую встречу несколько лет назад, Никита с нашим симфоническим оркестром исполнял концерт Сибелиуса. Мы разговаривали, пока он разыгрывался, он сказал, что еле успел в Воронеж - выступал в Австрии на Международном конкурсе Фрица Крейслера. Это выдающийся скрипач и композитор, которого можно сравнить с Паганини. Я спросил, как выступил? «Занял первое место», так скромно ответил Никита Борисоглебский. К\\\\А ведь конкурс очень престижный, и эта победа - настоящий пропуск в мировую скрипичную историю! Борисоглебский ведет себя интеллигентно, также, как и играет, а играет великолепно! - отметил искусствовед Бронислав Табачников.