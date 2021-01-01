Утро нового года выдалось жарким для воронежских пожарных. 1 января огнеборцы выезжали тушить дом в Эртильском районе.- Сообщение о возгорании в девятиквартирном жилом доме поселка Мичуринский поступило на пульт дежурного в 7.43. Горела двухкомнатная квартира. 8 пожарных потушили огонь уже через 12 минут после вызова. На пожаре сгорели вещи, кроме того, спасатели обнаружили тело 72-летней женщины, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области. - По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.Напомним, в первый день 2021 года на пожаре в Богучаре пенсионер обжег кисти рук.Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб 112 или 101, телефону доверия спасателей 277-99-00.