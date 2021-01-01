Днем 31 декабря на 5-м километре автодороги «Калач-Манино» встрял водитель «Форда». Во время движения у иномарки лопнула шина. У мужчины не оказалось необходимых инструментов для устранения неисправности. А на просьбы помочь проезжающие автомобилисты не реагировали. Пенсионер рисковал встретить Новый год на трассе, если бы не проезжающие мимо автоинспекторы.Сотрудники ГИБДД остановились у машины, мигавшей \\"аварийкой\\". Полицейские с помощью инструментов из патрульного автомобиля произвели замену колеса, пока пенсионер отогревался в служебном транспорте. А потом отправился к новогоднему столу.