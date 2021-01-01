У кого праздники, а у пожарных даже 1 января рабочие будни. Утром первого дня 2021 года огнеборцы выезжали тушить пожар в Богучаре.- Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 6.05. На улице Кузнецкой горел жилой дом площадью 130 кв метров. Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в 6.23. В строении огонь повредил две комнаты, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - На пожаре пострадал 60-летний мужчина, он получил ожоги кистей рук. Причину возгорания устанавливают эксперты.Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб 112 или 101, телефону доверия спасателей 277-99-00.