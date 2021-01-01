Усадьба Дмитрия Веневитинова, что в Новоживотинном, начинает работу со 2 января и приглашает воронежцев посетить музей на каникулах.2, 3, 5, 6 января запланирована экскурсия «Мир дворянской усадьбы: сады и парки».6 января в музее бесплатно покажут фильм «Морозко».А 8, 9, 10 января в 12.00 и 16.00 можно стать участником экскурсии «Братья одной поэзии: Дмитрий Веневитинов и Александр Пушкин» - о связи воронежского поэта со светилом поэтической России.10 января пройдет праздник «Святочные посиделки в доме Веневитиновых».