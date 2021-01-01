Медики дали советы воронежцам, как минимизировать вред от алкоголя в новогодние праздники. Два дня подряд пить не стоит: печени для переработки любой дозы алкоголя нужны как минимум сутки, отметили в департаменте здравоохранения. «Наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно» и расстройствами сердечно-сосудистой системы – это грозит инфарктами и инсультами. Если новогодний праздник затянулся, соблюдайте некоторые рекомендации специалистов.Во время и после застолья больше двигайтесь или танцуйте, поскольку отсутствие двигательной активности усиливает опьянение. Телу будет значительно легче справиться со спиртом, если вы будете регулярно вставать, двигаться, выходить на свежий воздух. На следующий день хорошо отоспитесь, устройте организму щадящий режим - меньше передвигайтесь.За пару часов до праздника плотно поешьте. Жирное мясо, гречневая или овсяная каши замедлят всасывание алкоголя в кровь. А вот во время застолья избыток жирной пищи (жирное мясо, салаты с майонезом) негативно отразится на работе печени. Ей приходится справляться с потоком алкоголя, из-за чего на жиры у нее не остается сил. Это приводит к повышению нагрузки на поджелудочную железу, и может обернуться приступом острого панкреатита. Оптимальные закуски -фруктовые и овощные салаты, сыр, холодец и заливное из рыбы, нежирные горячие блюда.Углекислый газ, который содержится в пиве и сладких газировках, ускоряет проникновение алкоголя в кровь и вызывает быстрое опьянение. Спиртное не запивают, а закусывают. При этом в течение вечера желательно пить обычную негазированную воду. Она защитит организм от обезвоживания.Не мешайте алкогольные напитки.