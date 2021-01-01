В последний день 2020-го ВГУ понес очередную потерю. 31 декабря ушел из жизни декан математического факультета, завкафедрой математического анализа, доктор физико-математических наук, профессор Александр Баев, сообщила пресс-служба вуза. Ему было 65 лет.- Александр Дмитриевич посвятил нашему университету 48 лет. Он пришел на математический факультет в 1972 году. После окончания вуза работал в институте экономики при ВГУ, затем преподавателем на кафедре уравнений с частными производными и теории вероятностей. После защиты кандидатской диссертации работал заместителем декана по вечернему отделению, вплоть до избрания на должность декана математического факультета в 2004 году. На эту должность он переизбирался трижды. Александр Дмитриевич активно участвовал в работе со школьниками и абитуриентами, являлся многократным председателем предметной комиссии на вступительных экзаменах. Его спокойствие и доброжелательность в трудное для факультета время вселяли уверенность и оптимизм. Это тяжелейшая утрата для всего факультета, - отметили в ВГУ.