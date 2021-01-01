Литературный музей открывается в новом 2021-м году 2 января и приглашает воронежцев на выставки. В здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) запланированы несколько экскурсий.2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января проведут экскурсию «От века к веку – от писателя к писателю».2 и 3 января в 12.00 и 16.00 можно узнать «О чем расскажут книжные памятники?».6 января в литературном музее проведут интерактивное занятие «Предметы старинного быта».9 и 10 января в 12.00 и 16.00 пройдет экскурсия «Недра. Радуга. Детгиз». История первых советских книжных издательств, представленных на выставке «Книги, рожденные революцией».