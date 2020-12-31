Пособия и выплаты в период пандемии получили более 379 тысяч жителей Воронежской области. Общая сумма по ним составила более 13 млрд рублей. Об этом сообщили в облправительстве 30 декабря.Помимо этого, 33,2 тысяч безработных, которые были зарегистрированы с 1 марта, получили пособия на общую сумму 701,9 млн рублей. На 61,5 тысяч детей от 3 до 7 лет в регионе профинансировали пособия на сумму в 2,9 млрд рублей.Кстати, 6,9 тысяч жителей области приобрели новое жилье по программе льготной ипотеки. Они получили 12,4 млрд рублей под 6,5% годовых.Что касается «Кредитных каникул», то они были предоставлены банками 2,1 тысячам воронежцев.Также в правительстве пояснили, что 6,6 млрд рублей за это время было направлено на кредитование малого и среднего бизнеса по льготной ставке. Безвозмездная финансовая помощь на выплату заработной платы и неотложные задачи субъектам МСП из наиболее пострадавших отраслей была оказана на сумму 1,53 млрд рублей.