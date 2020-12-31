Под видом торговой марки «Adidas» в Россоши на одной из торговых точек продавались обычные спортивные брюки. Это выяснилось при проверке Роспотребнадзора. Товар, как водится, изъяли, а товаровед магазина попал под административное дело.Накануне Россошанский суд вынес приговор. Дело возбудили по статье 14.10 ч. 2 КОАП (незаконное использование товарного знака).Как выяснилось, товарный знак использовался незаконно. Экспертиза показала, что изъятая продукция не соответствует оригиналу. И производили брюки не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам.Ущерб, причиненный компании-правообладателю, составил более 5 тысяч рублей.Суд признал товароведа виновной и назначил ей наказание – штраф в размере 10 378 рублей с конфискацией вещей.