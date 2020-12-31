Работники одного из воронежских предприятий, специализирующегося на реализации мясной продукции, подали заявления в трудовую инспекцию. Причиной стала невыплата зарплаты свыше двух месяцев.Как пояснили в государственной инспекции труда Воронежской области 31 декабря, были нарушены права 37 сотрудников. Это выявила проведенная на предприятии проверка. Зарплата не выплачивалась людям с августа по октябрь 2020 года. Задолженность составила 953 тысячи рублей.Гострудинспекция выдала предписание руководству и деньги работникам были выплачены. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. А материалы проверки направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.