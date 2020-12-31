Воронежский молодежный музыкально-пластический театр 8 января 2021 года покажет спектакль по произведению французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». Об этом сообщили организаторы 31 декабря.Онлайн-трансляция премьерного показа рок-оперы состоится в 17:00. Ее смогут посмотреть подписчики официальных аккаунтов театра и Городского дворца культуры в соцсети Вконтакте: https://vk.com/music_theater_pro. Проект реализуется с использованием средств гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».Спектакль на суд зрителей должны были представить еще в марте 2020 года, но из-за пандемии его пришлось отложить.По словам автора идеи и художественного руководителя проекта Анны Конивец, на этот раз они перенесли историю роковой любви цыганки Кармен и солдата в 21 век. Ритмы рок-музыки в синтезе с классической подосновой создали яркую и нетривиальную атмосферу спектакля.Напомним, Молодежный музыкально-пластического театра специализируется на постановках в жанрах мюзиклов, рок-опер и музыкальных спектаклей. Все участники проекта – молодые люди от 14 до 35 лет, непрофессиональные певцы и актеры, которые прошли в рамках проекта «MusicTheaterPRO» процесс обучения основам вокального, актерского и хореографического мастерства.