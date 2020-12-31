Депутат гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев не смог добиться выхода из СИЗО. Его поместили туда по решению Ленинского райсуда 25 декабря. Однако парламентарий не согласился с этой мерой пресечения. Его защита подала апелляцию. Но Воронежский облсуд «засилил» решение предыдущей инстанции. Об этом рассказали в суде.Напомним, парламентарий Кудрявцев пробудет в СИЗО целый месяц. Он проходит по уголовному делу о крупном мошенничестве с участком, на котором находится ДК Кирова. По версии следствия, он якобы незаконно оформил его в собственность, предоставив в ДИЗО не полный перечень документов. При этом скрыл, что объект на участке – собственность федеральная. По оценке Росимущества, ущерб государству мог составить 31,3 млн рублей.