Накануне утром начальник местного отдела капитан Алексей Федотов заметил на 7 км автодороги «Воронеж-Луганск-Репьевка» автомобиль ВАЗ-2121. Машина находилась в кювете. А рядом с ней стоял водитель, который просил помощи у проезжавших машин. Но безуспешно – никто не останавливался.Водитель рассказал главному госавтоинспектору района, что при движении по участку дороги, покрытому наледью, не справился с управлением. Так машина оказалась в кювете. Самостоятельно выбраться из него мужчине не удалось, тогда он попросил помощи.Пока водитель отогревался в патрульной машине, его легковушку с помощью буксировочного троса вытащили на служебном транспортном средстве.Мужчина выразил стражу порядка благодарность за оказанную помощь.