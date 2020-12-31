Авария произошла в Новоусманском районе поздно вечером 30 декабря. На трассе М-4 «Дон» большегруз, перевозивший товар, съехал в кювет. Водитель получил сильные травмы и был госпитализирован в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области 31 декабря.Вызов спасателям поступил в 21:01. Огромная фура съехала в кювет на 539 км трассы, 41-летний водитель не смог самостоятельно выбраться из кабины. Ему на помощь пришли сотрудники МЧС.По предварительным данным, водитель в темноте и на гололеде не справился с управление и большегруз съехал с дороги.