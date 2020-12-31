В преддверии Нового года Воронежская область поставила новый антирекорд по летальным исходам пациентов с коронавирусной инфекцией. Ковид унес жизни еще 30 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе 31 декабря.Предыдущий антирекорд был зафиксирован сутками ранее 30 декабря. Тогда скончались 28 пациентов. Всего в области с начала пандемии умерли уже 1367 человек.Кроме того, отметка по ежесуточным зараженным приближается к 400 человекам. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 379 пациентов. Всего по региону уже 46 205 случаев.Победить опасную болезнь смогли 352 человека. Они выписаны из стационаров и амбулаторного лечения. Всего выздоровевших жителей Воронежской области – 43 606.