Жители Лискинского района вспоминали правила дорожного движения при гололеде вместе с патрульным Дедом Морозом. Накануне предпраздничную акцию организовали сотрудники местного отдела ГИБДД. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 31 декабря.Главным новогодним волшебником выступил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант Алексей Евдаков. «Патрульный Дед Мороз» вместе с напарником – инспектором дорожного надзора капитаном Олегом Баутиным – призвали водителей и пешеходов соблюдать правила в зимний период. А автомобилистам они в очередной раз напомнили об ответственности за рулем. Особенно это касалось тех, кто не прочь пригубить рюмочку-другую за праздничным столом, а потом «поехать по делам».Что же касается юных участников дорожного движения, то они пообещали Деду Морозу в погонах носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.Родителям автоинспекторы рассказали о правилах перевозки юных пассажиров.Не остались без внимания полицейских и пожилые жители города Лиски. Им также передали памятки с правилами и пожелали быть внимательными при переходе дорог.Каждого участника дорожного движения полицейские поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав крепкого здоровья, безопасных дорог и безаварийной езды!