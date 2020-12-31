В Воронеже продолжается обработка тротуаров. Этой ночью коммунальщики израсходовали 1271 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили в мэрии 31 декабря.Вчера, 30 декабря, после обеда город буквально накрыл ледяной дождь. Он продолжался с разной степенью интенсивности до самой ночи.– Это одно из самых сложных природных явлений, поскольку все поверхности моментально покрываются льдом. Поэтому основным видом работы стала именно обработка тротуаров и дорог противогололедными материалами, – пояснили в мэрии.На ночных работах в Воронеже было задействовано 169 единиц техники. Уборка города и обработка тротуаров и дорог продолжается.Напомним, что синоптики предупредили: погода в новогоднюю ночь и ближайшие два праздничных дня будет промозглой. Обещают дождь со снегом. Будьте внимательны на улицах города.