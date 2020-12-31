Перепады температуры и снег с дождем сделали свое дело. Только за последнюю неделю были травмированы из-за гололеда 850 жителей Воронежской области. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Лишь 61 человек был госпитализирован. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона 30 декабря.Всего в период с 24 по 29 декабря с травмами различного характера за медпомощью обратился 2361 человек. Большая часть из них – 1587 – жители Воронежа. Также врачи зафиксировали в двух случаях обморожение.Ранее синоптики изменили прогноз на Новый год и предупредили о том, что 31 декабря, а также 1 и 2 января в Воронежской области ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха при этом будет ночью до -2, а днем колебаться в районе 0. Будьте внимательны на дорогах!