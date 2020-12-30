Недавно в Центр охраны животных «Наша природа» принесли необычного пациента – домового сыча. Это хищная птица из семейства совиные, которая селится на чердаках жилых домов. Длина тела у сыча всего 20-25 см. Раненую птицу привезли из Россоши.- Половина крыла отсутствует, то ли кто-то отгрыз, то ли еще что, - рассказали волонтеры Центра. - Приехал полторы недели назад в критическом состоянии, сейчас взбодрился и внушает много надежд.Волонтеры всем своим питомцам дают имена. Вот и сычу пришло время «обозначится». Воронежцы уже предложили несколько вариантов имени. Теперь с помощью голосования в группе Центра в соцсети «Вконтакте» из них предстоит выбрать лучшее и самое удачное.