Воронежского солдата-срочника Антона Макарова, которого обвиняют в расстреле сослуживцев на аэродроме «Балтимор» 9 ноября 2020 года, этапировали в Москву для проведения следственных действий. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило ТАСС.По информации агентства, накануне один из московских военных судов продлил Антону Макарову арест еще на три месяца.Напомним, ранним утром 9 ноября Макаров застрелил троих и тяжело ранил четвертого военнослужащего. После этого, прихватив с собой оружие и угнав автомобиль, солдат пустился в бега. Его задержали в тот же день в поселке Воронежской области.