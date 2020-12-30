В среду, 30 декабря, Ленинский районный суд Воронежа рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ Следственного комитета по Воронежской области о продлении срока содержания под стражей в отношении Александра Харламова и Дмитрия Быковского, которых обвиняют в жестоком убийстве и расчленении профессора химии ВГУ Вячеслава Кузнецова в марте 2020 года.Напомним, профессор пропал без вести 5 марта. А 16 июня Воронеж потрясла новость: расчлененное тело Вячеслава Кузнецова нашли на съемной квартире в емкостях с кислотой. Тогда же по подозрению в убийстве задержали бывшего аспиранта профессора и его приятеля.