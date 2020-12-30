Со 2 января в Воронежском заповеднике начинает работать в тестовом режиме обновлённый музей Василия Пескова. Экспозиции перевели в новое двухэтажное здание, расположенное возле Бобрового городка. Это бывшая трапезная Толшевского монастыря.Музей будет открыт для посещений 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Но осматривать экспозиции придется сасостоятельно. Экскурсии из-за эпидемии все еще не проводятся.С 12 января Музей Пескова будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.