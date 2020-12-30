Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь в Воронеже продлится: часть автобусных маршрутов будет работать с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так что горожане смогут прогуляться по сказочной площади Ленина и спокойно добраться до дома. Но не забывайте использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маски.С интервалом 30-40 минут будут ходить автобусы по следующим направлениям:- № 6 «ул. Плехановская – мкр. Тенистый (ост. «Областной тубдиспансер»)»;- № 6 «ул. Плехановская – мкр. Озерки»;- № 70М «Центральный рынок – ул. Перхоровича»;- № 70А «Центральный рынок – ул. Морозова»;- № 50 «Центральный рынок – Лесная Поляна»;- № 9КА – по установленному маршруту;- № 49Б – по установленному маршруту;- № 14В – по установленному маршруту;- № 49 «Центральный рынок – Студ. городок ВПИ»;- № 49А «Центральный рынок – Пекарня»;- № 90 «ул. Ф. Энгельса – мкр. Сомово (ост. «ул. Грузинская»)»;- № 80 «ул. Кирова – ул. Перхоровича»;- № 5А «ул. Кирова – Парк «Северный лес»;- № 105 «Центральный рынок – Филиал стоматологической поликлиники № 6»;- № 8 «Центральный рынок – мкр. Придонской»;- № 113 – по установленному маршруту.В «АТП-1» также сообщили, что продлили работу всех маршрутов в преддверии новогодней ночи. До 23.00 останутся на линии все маршруты, которые проходят через центральную часть города: 10а, 20б, 37, 50, 54, 120. Интервалы движения машин будут зависеть от их наполняемости, но в среднем составят примерно 20-25 минут.