30 декабря в пресс-службе правительства Воронежской области сообщили, что в 2020 году жители региона получили выплаты на сумму более 13 млрд рублей в период пандемии коронавируса.Так, 33,2 тысячи безработным после 1 марта, выплатили 701,9 млн рублей. Сегодня стоят на учете 35 318 человек, которые нигде не трудятся. Уровень безработицы - 3% (неделю назад 3,3%).Семьям с детьми, где родители временно остались без работы, ежемесячно с апреля по август выплачивали 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Такую поддержку получили 27,1 тысячи воронежских семей. Сумма выплат составила 380 млн рублей.Пособия на детей от 3 до 7 лет (начиная с 1 июня 2020 года) получили 61,5 тысячи человек на сумму 2,9 млрд рублей63,6 тысячи семей с детьми до 3 лет получили дополнительные 5 тысяч - а общая сумма 954,8 млн рублей.По 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет оформили 324,5 тысячи воронежцев. Общий объем выплат - 3,2 млрд рублей. Позже еще раз детские выплаты в 10 тысяч рублей от «рождения до 16 лет» получили 379 597 человек на сумму 3,7 млрд рублей.В 2020 году 6 904 жителей получили льготные ипотечные кредиты на 12,4 млрд рублей. 2,1 тыс. воронежцев получили «кредитные каникулы» объем реструктуризированных займов составил 820,9 млн рублей. Так, 755 млн рублей было направлено на кредиты на зарплату.6,6 млрд рублей предоставлено под кредитование по льготной ставке субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».Была дана отсрочка по кредитам на 1,520 млрд рублей для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. На 3,6 млрд рублей было профинансировано льготное кредитование бизнеса из наиболее пострадавших отраслей и НКО по ставке 2%.Безвозмездная финансовая помощь на зарплаты и неотложные малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей была оказана на сумму 1, 530 млрд рублей.В регионе также повысили доступность микрофинансирования для бизнеса: с августа Фонд развития предпринимательства области выдал 166 микрозаймов на сумму 268,3 млн рублей по ставке 4,25 %. За аналогичный период такие займы получили 85 предпринимателей 113,55 млн рублей по ставке 8,88 %.