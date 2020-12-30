Воронежские метеорологи поменяли прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2021 года. Увы, к худшему.- Наш регион сейчас находится в двух разных по температуре зонах - на западе теплее, на востоке значительно холоднее. В областном центре в ночь на 1 января будет всего -2, а, скажем, в Борисоглебске и в Поворино градусов на пять ниже, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - А днем в столице Черноземья столбик термометра поднимется выше нуля. При этом высока вероятность снега с дождем. Потом атмосферный фронт, вызывающий ненастье, уйдет. И снова будет небольшой мороз и ночью, и днем.В ночь на четверг, 31 декабря, пойдет небольшой снег при -2 градусах. Днем потеплеет до нуля. По-прежнему будут перепархивать снежинки.Ночью в пятницу, 1 января, синоптики снова прогнозируют -2 и легкий снег. Днем потеплеет до нуля. С неба будет капать то ли снег, то ли дождь.В ночь на субботу, 2 января, снег с дождем усилится при -1 градусе. Днем будет примерно та же слякоть, разве что потеплеет до +1, вместо юго-восточного подует южный ветер.Ночью в воскресенье, 3 января, снова сменится ветер. На этот раз на западный. При этом похолодает до -4 при легком снеге. Днем он не прекратится. Температура поднимется до -1.