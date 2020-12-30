На одной из улиц Нововоронежа ночью застрял «Форд» - у автомобиля на морозе разрядился аккумулятор, и водитель никак не мог запустить двигатель. Между тем столбик термометра опустился до -15 градусов.Машину с открытым капотом заметили сотрудники ГИБДД, патрулирующие ночные улицы города. Инспекторы поинтересовались, что произошло. Водитель рассказал о своих злоключениях.- С помощью пусковых проводов они завели двигатель транспортного средства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мужчина поблагодарил сотрудников полиции и пообещал, что обязательно в ближайшее время заменит аккумулятор.Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям о необходимости поддерживать в исправности техническое состояние своих транспортных средств, особенно в зимних условиях.