Кружащие снежные метели, разливающееся северное сияние, холодный блеск льда и праздничные огни бенгальских фейерверков украсят 31 декабря телевизионную башню Воронежа.Новая праздничная подсветка, посвященная наступающему 2021 году, начнется работать в последний день уходящего 2020 года. 31 декабря с 18.00 до 24.00 телебашня будет прощаться с 2020-ым, а с последним боем курантов загорится надпись: «С новым 2021 годом». В новогоднюю ночь торжественная подсветка будет работать до 6.00.Специалисты филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» составляли сценарий так, чтобы он по своему цветовому решению поддерживал концепцию праздничного оформления городка на площади Ленина в стилистике сказки «Снежная королева».Соответственно увидеть световое шоу воронежцы и гости города смогут все новогодние праздники: 31 декабря с 18.00 до 6.00 1 января, а с 1 по 10 января с 18.00 до 23.00.Если же вы пока не были на площади Ленина, посмотрите детальный фотоотчет, в котором показали основные новогодние декорации.