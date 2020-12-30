В этом году в управу Центрального района Воронежа обратился ветеран Великой Отечественной войны Павел Иванович Трофимчук. Герой попросил помочь с ремонтом ворот его частного дома. Однако финансирование таких работ в бюджете управы не предусмотрено законом. Тогда чиновники объявили поиски спонсоров среди местного бизнес-сообщества. На просьбу откликнулись руководители сразу нескольких компаний.Общими усилиями предприниматели не только полностью заменили ворота и забор по всему периметру участка, но и отремонтировали цоколь дома и отмостки. Размер спонсорской помощи составил около полумиллиона.- Ветеранам Великой Отечественной войны в Центральном районе уделяется пристальное внимание, - рассказали в управе. - На любое их обращение управа района реагирует сразу и старается принять исчерпывающие меры. В 2020 году также отремонтировали жилые помещения у шести ветеранов ВОВ.