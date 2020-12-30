Прокуратура Воронежской области организовала проверку после того, как малолетняя девочка из воронежского детского сада № 181 осталась на улице в мороз одна. Все случилось 29 декабря на улице 60-летия ВЛКСМ. Прохожая обнаружила плачущую девочку, отставшую от своей группы.- Проведение проверки поручено прокуратуре Коминтерновского района Воронежа. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили правоохранители.Ранее в пресс-службе мэрии нам сообщали, что ребенок решил забрать с площадки забытую игрушку и вернулся на площадку. Воспитатель, передав детей под присмотр няне, сразу же отправилась за отставшей девочкой.