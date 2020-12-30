Воронежский областной суд 16 декабря смягчил приговор в отношении бывшего генерального директора частной охранной организации «Патруль» Александра Сергеева - до 2 лет лишения свободы. Он выступал организатором группы «обнальщиков». Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Воронежской области. В отношении остальных осужденных апелляция не подавалась.Как отметили в региональном УФСБ, в состав ОПГ входили бывший член общественной палаты Воронежской области Кирилл Михайлов, а также 24-летняя Анастасия Куркина, 39-летняя Вера Сотникова, 28-летний Никита Клейменов, и 37-летний Александр Бабкин.Через «фирмы-однодневки» они обналичивали деньги, помогали «клиентам» с инкассацией. С сентября 2016 года по сентябрь 2018-го таким образом заработали свыше 40 млн рублей и уголовное дело по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК России.2 сентября Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил Сергеева к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 450 тысяч рублей. Куркину, Сотникову и Бабкина - к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Каждого также оштрафовали на 250 тысяч рублей. Михайлова приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев и штрафом 300 тысяч рублей. Клейменов оштрафован на 400 тысяч рублей.