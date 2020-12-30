Вечером во вторник, 29 декабря, закончили работу по монтажу обновленного остановочного комплекса у гостиницы \\"Азимут\\", более известной в народе как \\"Брно\\". Там появились экран, где можно узнать расписание маршруток, видеокамеры, освещение и USB-порты для подзарядки мобильных телефонов.Как сообщили в мэрии, в ближайшее время подобные павильоны появятся еще по двух адресам: \\"Улица Комиссаржевской\\" (ул. Кольцовская, 19); \\"Политехнический институт\\" (Московский проспект, 7е).Современных остановок рядом с торговыми объектами, которые по договоренности с мэрией установили местные предприниматели, сейчас уже 12 (если учесть павильон у \\"Брно\\"). Они действуют по адресам:\\"Центральный рынок\\" (ул. Фр. Энгельса и Пушкинская);\\"Улица Космонавтов\\" (ул. Ворошилова, 27);\\"Улица Ворошилова\\" (ул. Ворошилова, 2);\\"Улица Некрасова\\" (ул. 20-летия Октября, 42);\\"Улица 5 декабря\\" (ул. Краснознаменная);\\"ЖК \\"Острова\\" (ул. Хользунова, 38);\\"Улица Серафимовича\\" (Ленинский проспект, 130);\\"Остужева\\" (ул. Остужева, 6в);\\"Улица Добролюбова\\" (Ленинский проспект, 160);\\"Школа\\" (Ленинский проспект, 213).Все эти остановки оборудованы современным освещением или подсветкой. В части из них, как и у \\"Брно\\", есть экраны, камеры видеонаблюдения и USB-порты.